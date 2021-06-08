Ілля Марченко успішно стартував на турнірі АТР у Ноттінгемі
Укрінформ
Перша "ракетка" України (№161 АТР) Ілля Марченко вийшов до другого кола турніру ATP Challenger Tour у Ноттінгемі (Велика Британія) із призовим фондом 132 тис 280 євро.
Українець переміг у вівторок 138-го тенісиста світового рейтингу Федеріко Гайо з Італії - 6:2, 6:3, передає Укрінформ.
Суперники провели на корті 1 годину 6 хвилин.
У другому колі Марченко зіграє проти другого сіяного американця Френсіса Тіафо (74).
Фото: btu.org.