Ілля Марченко успішно стартував на турнірі АТР у Ноттінгемі

Ілля Марченко успішно стартував на турнірі АТР у Ноттінгемі

Укрінформ
Перша "ракетка" України (№161 АТР) Ілля Марченко вийшов до другого кола турніру ATP Challenger Tour у Ноттінгемі (Велика Британія) із призовим фондом 132 тис 280 євро.

Українець переміг у вівторок 138-го тенісиста світового рейтингу Федеріко Гайо з Італії - 6:2, 6:3, передає Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 6 хвилин.

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У другому колі Марченко зіграє проти другого сіяного американця Френсіса Тіафо (74).

Фото: btu.org.

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