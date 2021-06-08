Ілля Забарний: Важливо, що збірна України знову не пропустила

Захисник національної збірної України з футболу київський динамівець Ілля Забарний прокоментував упевнену перемогу нашої команди над Кіпром (4:0).

Гравець, зокрема, зазначив, що як і в попередньому матчі проти Північної Ірландії (1:0), українська збірна зберегла власні ворота, повідомляє пресслужба УАФ.

«Приємно, що виграли з таким рахунком та впевнено вели гру. Лише позитивні емоції. З упевненістю виходитимо на поєдинки Євро. Дуже важливо, що команда знову не пропустила, зіграла на нуль. Це додає упевненості і гравцям оборони, і воротарю. Після матчу тренер сказав, що ми молодці, провели хороший поєдинок. Тепер вилітаємо до Румунії, де розпочнемо підготовку вже ближче до поєдинків. Будемо розбирати нідерландців та готуватися до зустрічі з ними", - сказав Забарний.

Додамо, що окрім матчу з Нідерландами, збірна України зіграє на груповому етапі Євро-2020 проти національних команд Австрії та Північної Македонії.

Фото: uaf.ua.