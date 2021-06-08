УПЛ: «Колос» посилився грузинським форвардом

Футбольний клуб Української Прем'єр-ліги (УПЛ) ковалівський «Колос» оголосив про перехід в команду форварда Ніки Січінави.

Як повідомляє пресслужба «Колоса», грузинський гравець перебрався в нову команду на правах вільного агента і отримав контракт на три роки, передає Укрінформ.

26-річний Січінава минулого сезону виступав за «Інгулець». В УПЛ провів 22 матчі, забив 6 м'ячів і зробив 3 результативні передачі.

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Нагадаємо, «Колос» в новому сезоні зіграє в Лізі конференцій УЄФА.

Фото: ФК «Колос».