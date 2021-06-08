Англійським футболом уперше керуватиме жінка

Футбольна асоціація Англії (FA) у вівторок оголосила про призначення нового керівника організації.

Посаду голови із січня наступного року займатиме Деббі Г'юїтт, член ради директорів Visa Europe і керівник британської мережі ресторанів та пабів The Restaurant Group, повідомляє офіційний сайт FA.

Попередній очільник Футбольної асоціації Англії Грег Кларк пішов у відставку в листопаді 2020 року.

Г'юїтт стала першою жінкою на чолі футбольної асоціації Англії за всю її 158-річну історію.

Фото: skysports.com