НХЛ: «Монреаль» виграв серію у «Вінніпега» і вийшов до третього кола плей-офф Кубка Стенлі

У північноамериканській Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чергові поєдинки плей-офф Кубка Стенлі.

«Монреаль Канадієнс» обіграв в овертаймі «Вінніпег Джетс» - 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0), вигравши серію - 4:0, передає Укрінформ.

В іншому матчі ігрового дня «Бостон Брюїнз» на своєму майданчику поступився «Нью-Йорк Айлендерс» - 4 5 (1:1, 1:3, 2:1). Рахунок в серії - 2:3.

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У ніч на 9 червня зійдуться «Кароліна Харрікейнз» і «Тампа-Бей Лайтнінг» (рахунок у серії - 1:3), «Колорадо Евеланш» і «Вегас Голден Найтс» (2:2).

Фото: Getty Images.