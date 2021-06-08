«Бруклін» розгромив «Мілуокі», «Фінікс» обіграв «Денвер» в плей-офф НБА

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки плей-офф розіграшу.

«Бруклін Нетс» завдав поразки «Мілуокі Бакс» - 125:86 (36:19, 29:22, 30:24, 30:21) і збільшив перевагу в серії до чотирьох перемог - 2:0, передає Укрінформ.

В іншому матчі ігрового дня «Фінікс Санс» обіграв «Денвер Наггетс» - 122:105 (28:28, 29:30, 31:21, 34:26). Рахунок в серії - 1:0.

У ніч на 9 червня зустрінуться: «Філадельфія Сіксерс» і «Атланта Хокс» (рахунок у серії - 0:1), «Юта Джаз» і «Лос-Анджелес Кліпперс» (0:0).

Фото: Getty Images.