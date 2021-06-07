Степаненко: перемога - це завжди добре, провели хороший матч

Збірна України розгромною перемогою завершила підготовку до Євро-2020.

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко в ефірі телеканалу «Футбол» підвів підсумки товариського матчу з Кіпром (4:0), повідомляє Укрінформ. Хавбек зазначив, що «синьо-жовті» виконали план на поєдинок.

«Згоден, що в товариських матчах не хочеться, щоб команда, яка і так нам по зубах, полегшувала нам перемогу. Але важливо було грати в темпі, витримувати ритм і коли на людину менше, то тотальна перевага трохи розслабляє, ти вже не так сконцентрований. У плані навантаження, було б краще, щоб Кіпр залишився в повному складі. У плані гри - найголовніше перемога», - сказав Тарас Степаненко.

«Ті молоді хлопці, які знаходяться в команді, вони вже зіграли багато матчів за збірну, в своїх клубах грають постійно, тому вони будуть готові. А якщо що - ми їм допоможемо», - додав футболіст збірної України.

Для збірної України це був останній товариський матч у рамках підготовки до чемпіонату Європи-2020. Раніше команда Андрія Шевченка зіграла внічию з Бахрейном (1:1) і мінімально перемогла Північну Ірландію (1:0).

Нагадаємо, на Євро-2020 збірна України стартує матчем проти Нідерландів. Поєдинок відбудеться 13 червня в Амстердамі.

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