Шевченко: потрібно дотискати реалізацію, на Євро ми стільки моментів створювати не будемо

Збірна України розгромила Кіпр перед стартом Євро.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко в ефірі телеканалу «Футбол» прокоментував розгромну перемогу над Кіпром в товариському матчі (4:0), повідомляє Укрінформ.

Наставник «синьо-жовтої» команди задоволений грою і результатом, але підкреслив, що потрібно попрацювати над реалізацією моментів.

«Задоволений результатом, сьогодні вийшла свіжа гра, хлопці починають краще виглядати. Ми прибрали навантаження, з'явилася свіжість, хороше переміщення, дуже осмислені атаки були. Знову потрібно дотискати реалізацію, тому що на Євро стільки моментів створювати ми не будемо. Ми повинні підвищити нашу реалізацію», - сказав Андрій Шевченко.

«У нас ще є кілька травмованих гравців, тому мені треба розуміти, які можуть бути опції, якщо хтось із футболістів раптом отримає травму. Для мене найголовніше було сьогодні бачити рух, воно було непогане. Видно, що хлопці виходять з цієї фази. Уже завтра летимо до Румунії, там таких навантажень не буде, попрацюємо над стандартними положеннями, будемо розробляти інструкції до кожного матчу», - додав головний тренер збірної України.

Це був заключний спаринг збірної України перед стартом Євро-2020. Раніше «синьо-жовті» зіграли внічию з Бахрейном (1:1) і обіграли Північну Ірландію (1:0).

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Нагадаємо, перший матч на чемпіонаті Європи Україна проведе 13 червня проти Нідерландів. Також в рамках групового етапу головна команда країни зіграє з Північною Македонією і Австрією.

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