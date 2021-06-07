Збірна України розгромила Кіпр у контрольному матчі

Національна збірна України з футболу провела заключний товариський поєдинок напередодні Євро-2020.

Підопічні Андрія Шевченка у Харкові завдали поразки команді Кіпру - 4:0, повідомляє Укрінформ.

Авторами голів на ОСК «Металіст» стали Андрій Ярмоленко (37-ма хвилина з пенальті, 65), Олександр Зінченко (45+2, з пенальті) та Роман Яремчук (59).

Кіпріоти догравали матч у меншості - на 36-й хвилині червону картку отримав захисник Андреас Панайоту за фол «останньої надії» проти Олександра Зубкова.

Товариський матч Україна-Кіпр / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи, який стартує 11 червня, збірна України зіграє в групі С проти національних Голландії (13 червня), Північної Македонії (17 червня) та Австрії (21 червня).