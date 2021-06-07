Проти Кіпру буде експериментальний склад – Андрій Шевченко

За словами головного тренера нашої збірної, Соболь і Циганков в порядку і готові зіграти.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про очікування від контрольного матчу проти Кіпру, який відбудеться 7 червня в Харкові, передає Укрінформ.

«Весь збір пройшов так, як ми і планували. Все гаразд. Збір завершиться матчем з Кіпром. Потім їдемо в Румунію, там уже і будемо готуватися до першого матчу на Євро.

Проти Кіпру буде експериментальний склад. У нас є ряд футболістів, які менше зіграли. Були травмовані гравці, якщо вони будуть готові – дамо їм зіграти. Це підготовка, хоч і останній спаринг перед ЧЄ. Це не суперконтрольний тест. Наше завдання – підготувати максимум людей до Євро.

У Соболя і Циганкова все в порядку. Всі працюють в загальній групі, але частина буде все-таки займатися індивідуально, бо не всі зможуть брати участь в спільному тренуванні

Чому погана реалізація? Гадаю, це не психологія, це більше пов'язано з якістю. Психологія не грає тут ролі. Зайвий психолог команді однозначно не потрібен.

Останні 2 тижні більше приділяли часу інтенсивним фізичним тренуванням, тактиці, виходу з оборони, розіграшів в обороні. Тренеру ніколи не вистачає часу. Щоб все вмістити, все розподілити, чимось треба жертвувати. Зокрема, стандарти – важливий компонент гри, розбиратимемо їх вже в Румунії», - сказав Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня збірна України зіграє останній контрольний матч перед від’їздом на Євро-2020. У Харкові команда Андрія Шевченка приймає Кіпр. Початок – о 19:00.