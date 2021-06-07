НХЛ: «Монреаль» виграв третій матч у «Вінніпега» в серії плей-офф Кубка Стенлі

У північноамериканській Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чергові поєдинки другого раунду плей-офф Кубка Стенлі.

«Монреаль Канадієнс» здобув третю поспіль перемогу над «Вінніпег Джетс» - 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) і збільшив рахунок в серії до 3:0, передає Укрінформ.

«Вегас Голден Найтс» зрівняв рахунок у серії з «Колорадо Евеланш» після домашньої перемоги - 5:1 (1:1, 2:0, 2:0); серія - 2:2.

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У ніч на 8 червня зійдуться «Бостон Брюїнз» і «Нью-Йорк Айлендерс» (рахунок у серії - 2:2), «Монреаль Канадієнс» і «Вінніпег Джетс» (3:0).

Фото ХК «Монреаль».