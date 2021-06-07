Флойд Мейвезер не зміг за 8 раундів нокаутувати блогера

Логан Пол встояв проти колишнього чемпіона світу.

Колишній чемпіон світу в п'яти дивізіонах Флойд Мейвезер не зумів виграти виставковий бій проти блогера Логана Пола, передає Укрінформ.

Сьогодні вночі в Майамі (штат Флорида, США) на арені Hard Rock Stadium відбулося боксерське шоу. Головною подією став бій між знаменитим Флойдом Мейвезером і відомим блогером Логаном Полом. Поєдинок проходив за правилами боксу, але без бокових суддів і мав тривати до нокауту.

За 8 раундів Мейвезер так і не зміг нокаутувати Пола і бій завершився внічию. Такий результат можна пояснити величезною різницею суперників у антропометрії – Пол на 15 кг важчий і 15 см вищий.

Відомо, що Мейвезер отримав за бій мінімум 10 мільйонів доларів, а Пол – 250 тисяч.

Фото: Fightnews