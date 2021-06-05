«Житлобуд-2» став володарем Кубка України з футболу серед жіночих команд
Укрінформ
Підопічні Наталії Зінченко, забивши м'яч у першому таймі, мінімально перемогли чемпіона країни - «Житлобуд-1».
Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), фінал Кубка України сезону-2020/2021 з футболу серед жіночих команд відбувся на київському НТК ім. В. Баннікова, передає Укрінформ.
У фінальному матчі зустрічалися харківські команди «Житлобуд-1» та «Житлобуд-2».
Автором вирішального голу стала форвард «Житлобуд-2» Яна Калініна, яка відзначилася на 39-й хвилині.
Відзначимо, що арбітром зустрічі була Катерина Монзуль, яка готується працювати на Олімпійських іграх у Токіо (Японія).
Фото: uaf.ua.