«Житлобуд-2» став володарем Кубка України з футболу серед жіночих команд

Підопічні Наталії Зінченко, забивши м'яч у першому таймі, мінімально перемогли чемпіона країни - «Житлобуд-1».

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), фінал Кубка України сезону-2020/2021 з футболу серед жіночих команд відбувся на київському НТК ім. В. Баннікова, передає Укрінформ.

У фінальному матчі зустрічалися харківські команди «Житлобуд-1» та «Житлобуд-2».

Автором вирішального голу стала форвард «Житлобуд-2» Яна Калініна, яка відзначилася на 39-й хвилині.

Відзначимо, що арбітром зустрічі була Катерина Монзуль, яка готується працювати на Олімпійських іграх у Токіо (Японія).

Фото: uaf.ua.