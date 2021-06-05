«Динамо» проведе контрольний поєдинок проти «Лозанни» на зборі в Швейцарії

Матч запланований на 3 липня.

«Динамо» зіграє проти «Лозанни» на першому навчально-тренувальному зборі в Швейцарії, повідомляє Lematin.ch, передає Укрінформ. Спаринг запланований на 3 липня.

Раніше «Динамо» попередньо домовився про проведення контрольних поєдинків з двома клубами Ліги 1: «Ліоном» і «Ніццою».

Київський клуб вирушить до Швейцарії 28 червня. Команда Мірчі Луческу проведе чотири контрольні матчі на першому зборі.

Другий збір «Динамо» також пройде в Швейцарії. Кияни планують зіграти ще чотири спаринги.

Нагадаємо, «Динамо» стало переможцем чемпіонату України 2020/21, а також виграло Кубок України. 24 липня команда Луческу зіграє проти «Шахтаря» в матчі за Суперкубок України.

Фото: fcdynamo.kiev.ua