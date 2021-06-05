Захисник «Ман Сіті» Рубен Діаш – кращий гравець АПЛ
Захисник «Манчестер Сіті» Рубен Діаш визнаний кращим гравцем сезону в англійській прем'єр-лізі (АПЛ), передає Укрінформ.
Португалець набрав найбільшу кількість балів за підсумками голосування капітанів команд і футбольних експертів. Для Діаша минулий сезон став дебютним в АПЛ. Рубен зіграв в 32 матчах чемпіонату, в 15 з них «Ман Сіті» не пропускав.
24-річний Діаш став четвертим захисником в історії, кому вдалося виграти приз кращому гравцю АПЛ. Раніше приз отримали Неманья Відич («МЮ»), Венсан Компані («Ман Сіті») і Вірджил ван Дейк («Ліверпуль»).
У боротьбі за нагороду Діаш випередив одноклубника Кевіна Де Брюйне, Бруну Фернандеша («МЮ»), Джека Гріліша («Астон Вілла»), Харрі Кейна («Тоттенгем»), Мейсона Маунта («Челсі»), Мохамеда Салаха («Ліверпуль») і Томаша Соучека («Вест Гем»).
Як повідомляв Укрінформ, Рубен Діаш став також кращим футболістом АПЛ за версією журналістів.
Фото: Getty Images