Олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна вийшла заміж

Українська біатлоністка, олімпійська чемпіонка, чемпіонка Європи та світу Олена Підгрушна вийшла заміж.

Як передає Укрінформ, про це спортсменка повідомила у Фейсбуці.

«Щоб досягати успіху, потрібно вчитись, розвиватись, змінюватись. Інколи досить маленьких змін, а інколи варто зважитись і на кардинальні зміни. Я постійно займаюсь самовдосконаленням, та і в моєму житті настав час кардинальних змін. Тому, одружившись, я змінила прізвище. У сезоні 2021/2022 у протоколах буде не Pidhrushna, а Bilosiuk. І зараз ми працюємо над тим, щоб Білосюк була швидшою за Підгрушну», - написала вона.

Як раніше повідомляло агентство, першим чоловіком Олени Підгрушної був екснардеп, колишній заступник міського голови Івано-Франківська, а нині – керівник секретаріату Тернопільської облради Олексій Кайда. Пара побралася сім років тому, але згодом розлучилася.

Олена Підгрушна — біатлоністка, заслужений майстер спорту України, чемпіонка Олімпійських ігор у Сочі, чемпіонка світу, 5-разова чемпіонка Європи, переможниця і призер етапів Кубка світу. З 2014 по 2015 роки - заступник міністра молоді та спорту України.

Вона є Кавалером Ордена княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів, лауреатом Премії Кабінету Міністрів за особливі досягнення молоді у розбудові України.