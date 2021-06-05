Ролан Гаррос: Світоліна і Костюк проведуть матчі третього кола

У суботу, 5 червня, пройдуть поєдинки сьомого ігрового дня другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн, який триває в Парижі.

У третьому колі жіночого одиночного розряду виступлять українки Еліна Світоліна і Марта Костюк, передає Укрінформ.

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Посіяна на Ролан Гаррос під 5-м номером Світоліна зустрінеться з чешкою ​​Барборою Крейчиковою. Матч пройде на Корті ім. Філіпа Шатріє першим запуском і розпочнеться о 13.00 за київським часом.

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Костюк зійдеться з росіянкою Варварою Грачовою другим запуском на Корті №7. Початок ігрового дня заплановано на 12.00.

Відкритий чемпіонат Франції пройде до 13 червня.

На фото: Еліна Світоліна (Getty Images).