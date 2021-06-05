«Кліпперс» зрівняв рахунок в серії з «Далласом» в плей-офф НБА
Укрінформ
У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбувся черговий поєдинок плей-офф розіграшу.
«Лос-Анджелес Кліпперс» на виїзді завдав поразки «Даллас Маверікс» - 104:97 (26:28, 22:17 25:32, 31:20) і зрівняв рахунок в серії до чотирьох перемог - 3:3, передає Укрінформ.
У ніч на 6 червня відбудуться перші матчі другого раунду плей-офф НБА: «Бруклін Нетс» - «Мілуокі Бакс», «Філадельфія Сіксерс» - «Атланта Хокс».
Фото: nba.com.