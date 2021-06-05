Етап Формули-1 у Сінгапурі скасували через COVID-19

Етап Формули-1, який мав відбутися восени у Сінгапурі, було скасовано через пандемію COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа із посиланням на місцеві ЗМІ.

“Гран-прі Сінгапурських авіаліній у Сінгапурі було скасовано другий рік поспіль через занепокоєння стосовно безпеки та логістики, пов’язані із пандемією COVID-19”, - йдеться у матеріалі.

За словами організаторів змагань, “непередбачувана пандемічна ситуація у світі робить важкою організацію складної, різносторонньої події для десятків тисяч внутрішніх та іноземних глядачів”.

Гран-прі було заплановане на 1-3 жовтня.

Сіньхуа нагадує, що минулого року змагання було скасовані, оскільки припали на період найбільш суворих карантинних обмежень у Сінгапурі.