Українські баскетболісти 3х3 невдало розпочали олімпійський відбір

Наша збірна програла обидва матчі в групі, але все одно зберігає шанси на путівку в Токіо.

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 невдало стартувала в універсальному кваліфікаційному турнірі на Олімпійські ігри в Токіо, передає Укрінформ.

В угорському Дебрецені наші баскетболісти програли Бельгії (14:19) і Словенії (14:21). Україна посіла третє місце в групі і вийшла в чвертьфінал плей-офф. Суперником «синьо-жовтих» стане команда, яка посіла другу позицію в групі B, де виступають Монголія, Румунія і Угорщина.

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Ліцензію на Олімпіаду в Токіо отримає тільки переможець універсального кваліфікаційного турніру.

Нагадаємо, що жіноча збірна України з баскетболу 3х3 не завоювала путівку на Олімпійські ігри-2020. Українки не зуміли подолати груповий етап відбору.

Фото: fbu.ua