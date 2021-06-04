Зінченко: потрібно якомога швидше перейти від фіналу ЛЧ, тому що Євро - дуже серйозний турнір

Олександр вже прибув в розташування збірної України.

Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко розповів телеканалам «Футбол» про те, як програш у фіналі Ліги чемпіонів вплине на його виступ за збірну України на Євро-2020, повідомляє Укрінформ.

Також Зінченко поділився думками про товариський матч «синьо-жовтих» проти Північної Ірландії (1:0).

«Думаю, що фінал Ліги чемпіонів уже на все життя залишиться в моїй пам'яті. Мені потрібно якомога швидше перейти, тому що чемпіонат Європи - дуже серйозний турнір. Коли я приїжджаю в збірну, то намагаюся перемикатися. Це, в першу чергу, честь. У мене немає вибору, буду перемикатися», - сказав Зінченко.

«Хлопці провели хорошу гру проти Північної Ірландії. Багато забити не вдалося, але контролювали хід зустрічі. Видно, що всі хлопці в тонусі. Звичайно, нам належить зіграти на дуже серйозному турнірі. Нові цілі, нова мотивація. Чекаю з нетерпінням, коли приступлю до роботи», - додав півзахисник «Манчестер Сіті».

Сьогодні Зінченко прибув в розташування збірної України. Він пропустив два контрольні поєдинки команди Андрія Шевченка проти Бахрейну (1: 1) і Північної Ірландії (1:0).

Нагадаємо, 7 червня збірна України в Харкові проведе спаринг з Кіпром. 13 червня «синьо-жовті» зустрінуться з Нідерландами в рамках першого туру Євро-2020.

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