Ярмоленко в топ-5 кращих бомбардирів своїх збірних на Євро-2020
Вінгер збірної України та англійського «Вест Гема» Андрій Ярмоленко в топ-5 кращих бомбардирів своїх збірних на Євро-2020, передає Укрінформ.
Українець Андрій Ярмоленко забив за збірну 38 голів і поділяє 5-у сходинку бомбардирського списку з німцем Томасом Мюллером.
Очолює цей список бомбардирів португалець Кріштіану Роналду. Йому єдиному підкорився 100-гольовій рубіж - 103 (на ранок 4 червня).
Топ-5 бомбардирів збірних на Євро-2020:
1.Кріштану Роналду (Португалія) – 103
2.Роберт Левандовські (Польща) – 66
3.Ромелу Лукаку (Бельгія) – 59
4.Олів’є Жиру (Франція) – 44
5.Андрій Ярмоленко (Україна) та Томас Мюллер (Німеччина) – 38.
Як повідомляв Укрінформ, Андрій Ярмоленко зіграв за збірну України в контрольному матчі проти Північної Ірландії (1:0).