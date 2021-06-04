Найбільше голів з учасників Євро-2020 в активі Кріштіану Роналду.

Вінгер збірної України та англійського «Вест Гема» Андрій Ярмоленко в топ-5 кращих бомбардирів своїх збірних на Євро-2020, передає Укрінформ.

Українець Андрій Ярмоленко забив за збірну 38 голів і поділяє 5-у сходинку бомбардирського списку з німцем Томасом Мюллером.

Очолює цей список бомбардирів португалець Кріштіану Роналду. Йому єдиному підкорився 100-гольовій рубіж - 103 (на ранок 4 червня).

Топ-5 бомбардирів збірних на Євро-2020:

1.Кріштану Роналду (Португалія) – 103

2.Роберт Левандовські (Польща) – 66

3.Ромелу Лукаку (Бельгія) – 59

4.Олів’є Жиру (Франція) – 44

5.Андрій Ярмоленко (Україна) та Томас Мюллер (Німеччина) – 38.

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Як повідомляв Укрінформ, Андрій Ярмоленко зіграв за збірну України в контрольному матчі проти Північної Ірландії (1:0).