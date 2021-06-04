«Фінікс» і «Денвер» вийшли до другого раунду плей-офф НБА

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки плей-офф розіграшу.

«Фінікс Санс» в гостях завдав поразки «Лос-Анджелес Лейкерс» - 113:100 (36:14, 26:27, 27:35, 24:24) і виграв серію з рахунком 4:2, передає Укрінформ.

До другого раунду плей-офф НБА також вийшов «Денвер Наггетс», обігравши в шостому матчі серії «Портленд Трейл Блейзерс» - 126:115 (29:33, 32:35, 37:33, 28:14); серія - 4:2.

У ніч на 5 червня зустрінуться «Даллас Маверікс» і «Лос-Анджелес Кліпперс» (рахунок у серії - 3:2).

Фото: globallookpress.com.