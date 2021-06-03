Андрій Шевченко назвав стартовий склад збірної України на матч з Північною Ірландією
Укрінформ
Тренерський штаб збірної України з футболу визначив стартовий склад «синьо-жовті» на товариський поєдинок з командою Північної Ірландії.
Матч відбудеться в Дніпрі на «Дніпро-Арені», початок о 21.00, передає Укрінформ.
Стартовий склад збірної України: Георгій Бущан, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Руслан Малиновський, Олександр Зубков, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук.
Запасні: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Денис Попов, Сергій Кривцов, Євген Макаренко, Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Марлос, Богдан Ледньов, Роман Безус, Артем Довбік, Артем Бесєдін.
В ході підготовки до чемпіонату Європи, який стартує 11 червня, підопічні Андрія Шевченка також проведуть контрольний поєдинок з командою Кіпру (7 червня).
Фото: УАФ.