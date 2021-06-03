Ми з «Шахтарем» платимо пополам за новий газон на НСК «Олімпійський» - Суркіс

На клубній базі «Динамо» буде новий тренажерний зал.

Президент «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував клубному сайту останні інфраструктурні зміни на клубній базі і стадіоні НСК «Олімпійський».

«Ми завершуємо проектні роботи і найближчим часом почнемо будівництво спеціального тренажерного залу на базі. Це було побажання Мірчі Луческу, він дуже ретельно підходить до всіх нюансів. Для нього немає дрібниць в роботі. Футболісти і співробітники клубу це вже зрозуміли.

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Про реконструкцію полів уже було чимало сказано, ми йдемо вперед і скоро будуть готові газони на клубній базі. «Динамо» бере участь в модернізації НСК «Олімпійський». Зокрема, ми оплачуємо 50 на 50 з «Шахтарем» новий газон на цій арені», - зазначив Суркіс.

Як повідомляв Укрінформ, у минулому сезоні «Динамо» виграло чемпіонат України після п'ятирічної паузи. Підготовку до нового сезону кияни почнуть 22 червня.