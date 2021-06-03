Молодіжний ЧС зі стрибків у воду відбудеться у Києві наприкінці листопада

Президент української федерації зі стрибків у воду Ігор Лисов анонсував проведення міжнародного змагання в Києві.

Президент федерацій зі стрибків у воду й синхронного плавання Ігор Лисов анонсував проведення перенесеного через пандемію юнацького чемпіонату світу зі стрибків у воду у Києві наприкінці листопада 2021-го року, повідомляє спеціальний кореспондент Укрінформ.

Напередодні Дня журналіста для представників ЗМІ федерація провела екскурсію в спорткомплексі «Ліко», розповіла про підготовку спортсменів до Олімпіади й оцінили шанси стрибунів на медалі.

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«В цьому басейні ми вже провели 3 міжнародних змагання, зокрема чемпіонати Європи і світу. На поточний рік у нас заплановано прийняти юніорський чемпіонат світу у Києві наприкінці листопада. У зв’язку з пандемією коронавірусу турнір довелося перенести на рік. В перших числах грудня раді вітати гостей у нашому спорткомплексі: приїдуть близько 50-ти країн», - повідомив рекордсмен книги рекордів, єдиний в історії України президент одночасно двох федерацій Ігор Лисов.

«В поточному сезоні через брак змагань ми не змогли перевірити наші нові програми на міжнародних стартах. З Олексієм Середою ми на 50% змінили програму, поміняли 3 стрибки і вперше спробували її на чемпіонаті Європи. На сьогоднішній день наша збірна має 7 олімпійських ліцензій. Через пандемію графік підготовки довелося корегувати, тому зараз тренуємося, щоб показати максимум», - сказала головний тренер збірної України зі стрибків у воду Тамара Токмачова.

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Наймолодші стрибуни у воду разом із ветеранами організували для журналістів показовий виступ. Опісля урочистої частини Укрінформ отримав нагороду за плідну роботу й висвітлення змагань зі стрибків у воду протягом року.

Наймолодший чемпіон Європи Олексій Середа розповів про свою підготовку до Олімпіади.

«Розумію, що на мене розраховують, розумію ступінь відповідальності, але не хвилююся. Просто стараюся посилено тренуватися, підтягувати хореографію і відточувати стрибки. Завдання на Олімпіаді? Якомога краще виступити й поборотися за медалі. На свій пік форми я все ж вийду на Олімпіаді 2024-го в Парижі. Напишу всі контрольні в школі і викладусь на 100% задля позитивного результату в Токіо», - зазначив Олексій Середа.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України зі стрибків у воду завоювала 7 олімпійських ліцензій задля участі у змаганнях в Токіо.