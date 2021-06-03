Світоліна вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу

Перша «ракетка» України Еліна Світоліна виграла другий матч на турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн, який проходить в Парижі.

За вихід до третього кола змагань посіяна під 5-м номером Світоліна завдала поразки американці Енн Лі - 6:0, 6:4, передає Укрінформ. У другому сеті українка поступалася 1:4, вигравши потім 5 геймів поспіль. Путівку до четвертого кола Ролан Гаррос Світоліна розіграє з переможницею зустрічі між 32-м номером «посіву» росіянкою Катериною Александровою та Барбарою Крейчиковою з Чехії. Читайте також: Ролан Гаррос: Надія Кіченок вийшла до другого кола парного турніру Світоліна водинадцяте грає на Відкритому чемпіонаті Франції й увосьме в основній сітці. Кращий результат - чвертьфінал в 2015, 2017 і 2020 роках. Відкритий чемпіонат Франції пройде до 13 червня. Фото: rolandgarros.com.