Світоліна вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Укрінформ
Перша «ракетка» України Еліна Світоліна виграла другий матч на турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн, який проходить в Парижі.
За вихід до третього кола змагань посіяна під 5-м номером Світоліна завдала поразки американці Енн Лі - 6:0, 6:4, передає Укрінформ.
У другому сеті українка поступалася 1:4, вигравши потім 5 геймів поспіль.
Путівку до четвертого кола Ролан Гаррос Світоліна розіграє з переможницею зустрічі між 32-м номером «посіву» росіянкою Катериною Александровою та Барбарою Крейчиковою з Чехії.
Світоліна водинадцяте грає на Відкритому чемпіонаті Франції й увосьме в основній сітці. Кращий результат - чвертьфінал в 2015, 2017 і 2020 роках.
Відкритий чемпіонат Франції пройде до 13 червня.
Фото: rolandgarros.com.