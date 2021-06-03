Експерт розповів про переваги футболістів Північної Ірландії

Експерт розповів про переваги футболістів Північної Ірландії

Укрінформ
Сьогодні о 21:00 збірна України зіграє в Дніпрі другий спаринг в рамках підготовки до Євро-2020.

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо розповів телеканалу «Футбол», чого слід остерігатися команді Андрія Шевченка в матчі з Північною Ірландією.

«Коли я був головним тренером збірної України, ми двічі грали з Північною Ірландією. Це команда, яка дотримується своєї тактики, вони грають лише довгими передачами, грають дуже активно. Особливо потрібно остерігатися стандартних положень, тому що дуже сильно грають головою.

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Однак сьогодні футбол змінюється, і якщо раніше вони не відходили всією командою назад при втраті м'яча, то зараз вони всією командою добре захищаються. Збірній України треба бути уважними і зіграти грамотно», - сказав Сабо.

Україна зіграє проти Північної Ірландії 3 червня в Дніпрі. Це буде другий спаринг команди Андрія Шевченка під час підготовки до Євро-2020.

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