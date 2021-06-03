Експерт розповів про переваги футболістів Північної Ірландії

Сьогодні о 21:00 збірна України зіграє в Дніпрі другий спаринг в рамках підготовки до Євро-2020.

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо розповів телеканалу «Футбол», чого слід остерігатися команді Андрія Шевченка в матчі з Північною Ірландією.

«Коли я був головним тренером збірної України, ми двічі грали з Північною Ірландією. Це команда, яка дотримується своєї тактики, вони грають лише довгими передачами, грають дуже активно. Особливо потрібно остерігатися стандартних положень, тому що дуже сильно грають головою.

Однак сьогодні футбол змінюється, і якщо раніше вони не відходили всією командою назад при втраті м'яча, то зараз вони всією командою добре захищаються. Збірній України треба бути уважними і зіграти грамотно», - сказав Сабо.

Україна зіграє проти Північної Ірландії 3 червня в Дніпрі. Це буде другий спаринг команди Андрія Шевченка під час підготовки до Євро-2020.