Відпрацювали моменти, які використовуватимемо в грі з Північною Ірландією – Малиновський

Сьогодні о 21:00 збірна України зіграє в Дніпрі другий спаринг в рамках підготовки до Євро-2020.

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський розповів телеканалу «Футбол», на що був зроблений акцент на останньому тренуванні перед грою з Північною Ірландією.

«Проробили хорошу роботу в перші дні збору після вихідних. Перший день вийшов відносно легким, але потім провели дві щільні тренування на «Металісті». Відпрацювали деякі моменти, які будемо використовувати в грі з Північною Ірландією.

Були непогані навантаження, вони чергувалися з легким тренуванням. Думаю, тренерський штаб спеціально так розподілив роботу, щоб ми підійшли до гри в хорошому стані», - сказав Малиновський.

Україна зіграє проти Північної Ірландії 3 червня в Дніпрі. Це буде другий спаринг команди Андрія Шевченка під час підготовки до Євро-2020.