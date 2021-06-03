Світоліна і Костюк виступлять у п'ятий день Ролан Гаррос

У четвер, 3 червня, пройдуть матчі п'ятого ігрового дня другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн, який проходить в Парижі.

У другому колі жіночого одиночного розряду виступлять українки Еліна Світоліна і Марта Костюк, передає Укрінформ. Посіяна на Ролан Гаррос під 5-м номером Світоліна зустрінеться з американкою Енн Лі на Корті ім. Сюзанн Ленглен о 12.00 за київським часом. У паралельному поєдинку Костюк зійдеться з китаянкою Чжен Сайсай на Корті №12. Читайте також: Ролан Гаррос: Надія Кіченок вийшла до другого кола парного турніру Відкритий чемпіонат Франції пройде до 13 червня. На фото: Еліна Світоліна (Getty Images).