Світоліна і Костюк виступлять у п'ятий день Ролан Гаррос
Укрінформ
У четвер, 3 червня, пройдуть матчі п'ятого ігрового дня другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн, який проходить в Парижі.
У другому колі жіночого одиночного розряду виступлять українки Еліна Світоліна і Марта Костюк, передає Укрінформ.
Посіяна на Ролан Гаррос під 5-м номером Світоліна зустрінеться з американкою Енн Лі на Корті ім. Сюзанн Ленглен о 12.00 за київським часом.
У паралельному поєдинку Костюк зійдеться з китаянкою Чжен Сайсай на Корті №12.
Відкритий чемпіонат Франції пройде до 13 червня.
На фото: Еліна Світоліна (Getty Images).