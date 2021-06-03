«Філадельфія» обіграла «Вашингтон» Леня і вийшла до другого раунду плей-офф НБА

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки турніру плей-офф.

«Філадельфія Сіксерс» з рахунком 129:112 перемогла в п'ятому матчі серії «Вашингтон Візардс» українського центрового Олексія Леня та вийшла до другого раунду розіграшу, передає Укрінформ.

Лень за 2 хвилини ігрового часу зробив 1 підбирання.

Перше коло плей-офф НБА також подолали «Атланта» і «Юта».

Результати матчів ігрового дня:

«Філадельфія Сіксерс» - «Вашингтон Візардс» - 129:112 (29:29, 36:34, 38:31, 26:18), серія - 1:4

«Нью-Йорк Нікс» - «Атланта Хокс» - 89:103 (21: 21,26: 31,15: 22,27: 29), серія - 1:4,

«Юта Джаз» - «Мемфіс Гріззліс» - 126:110 (47:27, 28:24, 31:25, 20:34) серія - 4:1

«Лос-Анджелес Кліпперс» - «Даллас Маверікс» - 100:105 (28:35, 26:21, 21:33, 25:16), серія - 2:3.

Чергові матчі плей-офф пройдуть в ніч на 4 червня: «Портленд Трейл Блейзерс» - «Денвер Наггетс» (рахунок у серії - 2:3), «Лос-Анджелес Лейкерс» - «Фінікс Санс» (2:3).

Фото: nba.com.