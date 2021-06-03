НХЛ: «Колорадо» в овертаймі вдруге переміг «Вегас» в серії плей-офф Кубка Стенлі

У північноамериканській Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чергові поєдинки другого раунду плей-офф Кубка Стенлі.

«Колорадо Евеланш» в овертаймі завдав другої поразки «Вегас Голден Найтс» - 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) і збільшив рахунок в серії до чотирьох перемог - 2:0, передає Укрінформ.

«Вінніпег Джетс» в першому матчі серії з «Монреаль Канадієнс» програв - 3:5 (1:3, 0:0, 2:2).

Читайте також: На ЧС з хокею визначились чвертьфінальні пари

У ніч на 4 червня зійдуться «Нью-Йорк Айлендерс» і «Бостон Брюїнз» (рахунок у серії - 1:1), «Тампа-Бей Лайтнінг» і «Кароліна Харрікейнз» (2:0).

Фото: nhl.com.