Суперник України Австрія програла Англії в товариському матчі

Третій матч групового етапу Євро-2020 «синьо-жовті» проведуть із Австрією.

Збірна Австрії поступилася на виїзді Англії 1:0 в товариському матчі, повідомляє Укрінформ.

За англійців гол забив вінгер «Арсенала» Сака.

21-го червня збірна України зіграє 3-й заключний матч проти Австрії.

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Як повідомляв Укрінформ, на чемпіонаті Європи-2020 Україна в групі С зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Матчі пройдуть в Амстердамі і Бухаресті в присутності глядачів.

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