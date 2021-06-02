Суперник України Австрія програла Англії в товариському матчі
Укрінформ
Третій матч групового етапу Євро-2020 «синьо-жовті» проведуть із Австрією.
Збірна Австрії поступилася на виїзді Англії 1:0 в товариському матчі, повідомляє Укрінформ.
За англійців гол забив вінгер «Арсенала» Сака.
21-го червня збірна України зіграє 3-й заключний матч проти Австрії.
Як повідомляв Укрінформ, на чемпіонаті Європи-2020 Україна в групі С зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Матчі пройдуть в Амстердамі і Бухаресті в присутності глядачів.
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