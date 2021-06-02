Японія на мапі Олімпіади «приєднала» спірні території: Корея закликала МОК втрутитися

Уряд Південної Кореї закликав Міжнародний олімпійський комітет (МОК) втрутитися у розв'язання питання про включення Японією південнокорейських островів Токто в Східному морі в офіційну карту Олімпійських ігор в Токіо.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на KBS World Radio.

За даними міністерства культури, спорту і туризму та Національного олімпійського комітету Південної Кореї, 2 червня в МОК було направлено лист із закликом до «активного посередництва».

Даний крок зроблено через вісім днів після того, як Сеул відправив лист в Олімпійський комітет Японії з проханням внести виправлення в карту.

2 червня старший радник-посланник посольства Японії в Сеулі Хірохіса Сома був викликаний в МЗС Південної Кореї, де йому висловили протест у зв'язку з "територіальними претензіями Токіо".

На карті естафети олімпійського вогню, розміщеній на сайті, острови Токто зазначені точкою, яка пофарбована так само, як і територія Японії.

Острови Лианкур (Токто або Такесіма) - група невеликих островів, розташованих в західній частині Японського моря. Суверенітет над островами оспорюється Японією і Південною Кореєю. Після закінчення Другої світової війни островами управляє Південна Корея.

У Південній Кореї острова адміністративно входять до складу повіту Уллин (провінції Північний Кьонсан). Японія адміністративно відносить їх до міста Окіносіма (округ Окі, префектура Сімане).

На островах немає постійного населення. Однак там знаходяться поліцейська дільниця з понад 30 південнокорейськими поліцейськими, які позмінно несуть службу. Також є три адміністративних представники Міністерства морського господарства і рибальства, і троє наглядачів маяка, що живуть на острові по черзі. Раніше на островах тимчасово жили кілька рибалок.

Фото: AFLO/SHUTTERSTOCK