Японія на мапі Олімпіади «приєднала» спірні території: Корея закликала МОК втрутитися

Японія на мапі Олімпіади «приєднала» спірні території: Корея закликала МОК втрутитися

Укрінформ
Уряд Південної Кореї закликав Міжнародний олімпійський комітет (МОК) втрутитися у розв'язання питання про включення Японією південнокорейських островів Токто в Східному морі в офіційну карту Олімпійських ігор в Токіо.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на KBS World Radio.

За даними міністерства культури, спорту і туризму та Національного олімпійського комітету Південної Кореї, 2 червня в МОК було направлено лист із закликом до «активного посередництва».

Даний крок зроблено через вісім днів після того, як Сеул відправив лист в Олімпійський комітет Японії з проханням внести виправлення в карту.

2 червня старший радник-посланник посольства Японії в Сеулі Хірохіса Сома був викликаний в МЗС Південної Кореї, де йому висловили протест у зв'язку з "територіальними претензіями Токіо".

Читайте також: Звільнення через сексизм: у Японії змінюють голову Олімпійського оргкомітету

На карті естафети олімпійського вогню, розміщеній на сайті, острови Токто зазначені точкою, яка пофарбована так само, як і територія Японії.

Острови Лианкур (Токто або Такесіма) - група невеликих островів, розташованих в західній частині Японського моря. Суверенітет над островами оспорюється Японією і Південною Кореєю. Після закінчення Другої світової війни островами управляє Південна Корея.

У Південній Кореї острова адміністративно входять до складу повіту Уллин (провінції Північний Кьонсан). Японія адміністративно відносить їх до міста Окіносіма (округ Окі, префектура Сімане).

Читайте також: Держдеп США визнав народжених на Курилах японцями, Москва лютує

На островах немає постійного населення. Однак там знаходяться поліцейська дільниця з понад 30 південнокорейськими поліцейськими, які позмінно несуть службу. Також є три адміністративних представники Міністерства морського господарства і рибальства, і троє наглядачів маяка, що живуть на острові по черзі. Раніше на островах тимчасово жили кілька рибалок.

Фото: AFLO/SHUTTERSTOCK

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-