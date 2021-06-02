Ребров готовий розірвати контракт з «Ференцварошом»

Український тренер натякає на непорозуміння з керівництвом угорського клубу і готовність змінити команду.

Головний тренер «Ференцвароша» Сергій Ребров розповів zbirna.com про можливе припинення співпраці з угорським клубом та пропозиції від інших команд.

«За моїм планом «Ференцварош» виходить з відпустки 8 червня, але мені відомо, що спортивний директор клубу поінформував тренерів і футболістів про те, що потрібно зібратися 4-го числа.

Якісь пропозиції є, але я всім відповідаю тільки одне - у мене діючий контракт з «Ференцварошем». Щойно він буде розірваний, ми неодмінно поговоримо», - заявив Ребров.

Ребров тренує «Ференцварош» з 2018 року. Під його керівництвом команда тричі виграла чемпіонат Угорщини і грала в групі Ліги чемпіонів.

Як повідомляв Укрінформ, ЗМІ стверджують, що Ребров може очолити «Фенербахче», АЕК чи «Тоттенгем».