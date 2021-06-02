Ролан Гаррос: Надія Кіченок вийшла до другого кола парного турніру

Українсько-румунський дует Надія Кіченок - Ралука Олару подолав стартовий бар'єр на другому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн, який проходить в Парижі.

У першому колі парного розряду Надія Кіченок і Ралука Олару обіграли українсько-австралійський тандем Людмила Кіченок - Аріна Родіонова - 6:1, 5:7, 6:4, передає Укрінформ. Путівку до третього кола Ролан Гаррос Кіченок і Олару розіграють з переможцями протистояння французького дуету Клара Бюрель - Хлоя Паке з японсько-чеською парою Мію Като - Рената Ворачова. Читайте також: Світоліна вийшла до другого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Відкритий чемпіонат Франції пройде до 13 червня. Фото: Getty Images.