Суркіс прокоментував продовження контракту з Луческу

Президент «Динамо» вважає, що це черговий правильний вибір клубу.

Президент «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував продовження контракту з головним тренером Мірчею Луческу, передає Укрінформ.

«Мірча Луческу не лише тренер-переможець, він є фахівцем, який розвиває гравців і допомагає змінюватися нашому клубу. Сподіваюся, що найближчі два роки - це лише початок нової, переможної сторінки в історії «Динамо», і ми дуже задоволені, що Луческу буде частиною цього шляху.

За рік наш клуб і команда зробили великий крок вперед, сподіваємося, що прогрес триватиме. Зробивши правильний вибір рік тому, ми не сумніваємося, що і нинішнє рішення піде на користь «Динамо», - сказав Суркіс.

Як повідомляв Укрінформ, Мірча Луческу підписав з «Динамо» повноцінний контракт до 2023 року.

Луческу виграв з «Динамо» чемпіонат, Кубок і Суперкубок України в дебютному сезоні. У підсумковій таблиці чемпіонату України кияни випередили «Шахтар» на 11 очок.

Фото: сайт ФК "Динамо"