Миколаїв 4-5 червня прийматиме Фінал чотирьох Кубка України з гандболу серед жінок

4-5 червня у Миколаєві пройдуть матчі Фіналу чотирьох жіночого Кубка України з гандболу.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України, у вирішальних іграх за останній трофей сезону зіграють «Галичанка» (Львів), «Реал» (Миколаїв), «Дніпрянка» (Херсон) та «ЗУНУ-Енерго ШВСМ» (Тернопіль), передає Укрінформ.

Склад півфінальних пар визначить жеребкування, яке пройде 3 червня.

Матчі Фіналу чотирьох прийматиме арена ФОК «Намив», яка цього сезону відкрилась після реконструкції. Всі ігри пройдуть із глядачами на трибунах.

Розклад поєдинків:

4 червня

16.00 - 1/2 фіналу

18.00 - 1/2 фіналу;

5 червня

11.00 - матч за третє місце

13.00 - фінал.

Нагадаємо, торік у Фіналі Кубка України «Галичанка» перемогла «ЗУНУ-Енерго ШВСМ».

Фото: handball.net.ua.