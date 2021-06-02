Миколаїв 4-5 червня прийматиме Фінал чотирьох Кубка України з гандболу серед жінок
Укрінформ
4-5 червня у Миколаєві пройдуть матчі Фіналу чотирьох жіночого Кубка України з гандболу.
Як повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України, у вирішальних іграх за останній трофей сезону зіграють «Галичанка» (Львів), «Реал» (Миколаїв), «Дніпрянка» (Херсон) та «ЗУНУ-Енерго ШВСМ» (Тернопіль), передає Укрінформ.
Склад півфінальних пар визначить жеребкування, яке пройде 3 червня.
Матчі Фіналу чотирьох прийматиме арена ФОК «Намив», яка цього сезону відкрилась після реконструкції. Всі ігри пройдуть із глядачами на трибунах.
Розклад поєдинків:
4 червня
16.00 - 1/2 фіналу
18.00 - 1/2 фіналу;
5 червня
11.00 - матч за третє місце
13.00 - фінал.
Нагадаємо, торік у Фіналі Кубка України «Галичанка» перемогла «ЗУНУ-Енерго ШВСМ».
Фото: handball.net.ua.