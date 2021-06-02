«Бруклін» виграв серію у «Бостона» і вийшов до другого раунду плей-офф НБА
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Укрінформ
У північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки турніру плей-офф.
«Бруклін Нетс» в п'ятому матчі здобув четверту перемогу над «Бостон Селтікс» 123:109 (31:24, 28:27, 27:28, 37:30), вигравши серію - 4:1, передає Укрінформ.
Результати інших матчів ігрового дня:
«Денвер Наггетс» - «Портленд Трейл Блейзерс» - ОТ 147:140 (38:25, 27:37, 27:32, 29:27, 26:19), рахунок в серії 3:2;
«Фінікс Санс» - «Лос-Анджелес Лейкерс» - 115:85 (34:26, 32:10, 26:27, 23:22), серія - 3:2.
Чергові матчі плей-офф пройдуть в ніч на 3 червня: «Філадельфія Сіксерс» - «Вашингтон Візардс» (рахунок у серії - 3:1), «Нью-Йорк Нікс» - «Атланта Хокс» (1:3), «Юта Джаз» - «Мемфіс Гріззліс» (2:1), «Лос-Анджелес Кліпперс» - «Даллас Маверікс» (2:2).
Фото: globallookpress.com.