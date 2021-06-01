Збірна журналістів зіграла у футбол проти депутатів

Благодійний матч влаштували на підтримку дітям-переселенцям зі Сходу.

Сьогодні, 1-го червня на стадіоні НТК ім. Баннікова відбувся благодійний футбольний матч між збірними журналістів і народних депутатів України за підтримки президента УАФ Андрія Павелка і мецената Едуарда Мкртчана, повідомляє Укрінформ.

Команди грали два тайми по 35 хвилин. Підсумковий результат матчу – 6:2 на користь журналістів. Опісля матчу дітям-переселенцям з окупованих територій передали футбольне екіпірування для заняття спортом.

Після фінального свистка журналістам вручили «парламентський кубок» і нагородили кращих гравців матчу по обидва боку.

Читайте також: Діти зіграли в футбол проти зірок естради в День захисту дітей

Нагадаємо, сьогодні в день захисту дітей діти зі школи фонду «Реал Мадрид» в благодійному матчі протистояли команді «Маестро», яка складається із зірок естради.