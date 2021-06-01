Карло Анчелотті очолив «Реал»

В минулому сезоні італійський тренер працював в «Евертоні».

Головним тренером мадридського «Реала» став Карло Анчелотті. 61-річний італієць змінив на цій посаді Зінедіна Зідана, повідомляє сайт «Реала».

За інформацією ЗМІ, Анчелотті підписав трирічний контракт. Анчелотті вже працював в «Реалі» (2013-2015) і виграв з командою 4 трофея. Зокрема, він виграв Лігу чемпіонів.

«Евертон» під керівництвом Анчелотті зайняв 10-е місце в АПЛ і не потрапив в єврокубки.

Зідан розірвав контракт з «Реалом» 27 травня. У минулому сезоні мадридці дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів і зайняли 2-е місце в Ла Лізі.

Фото: EPA