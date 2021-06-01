Калініна і сестри Кіченок зіграють у четвертий день Ролан Гаррос

Став відомий розклад матчів четвертого ігрового дня другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн, який проходить в Парижі.

У другому колі жіночого одиночного розряду українка Ангеліна Калініна зіграє проти американки Даніель Коллінс другим запуском на Корті №13, передає Укрінформ.

Надія Кіченок і румунка Ралука Олару на старті парного турніру зустрінуться з Людмилою Кіченок та Аріною Родіоновою з Австралії на Корті №3 також другим запуском.

Початок ігрового дня на обох кортах заплановано на 12.00 за київським часом.

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Відкритий чемпіонат Франції пройде до 13 червня.

Фото: Getty Images.