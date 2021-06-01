Нідерланди втратили основного воротаря на Євро-2020

Яспер Сіллессен здав позитивний тест на COVID-19.

Воротар збірної Нідерландів Яспер Сіллессен пропустить чемпіонат Європи-2020. Цього тижня голкіпер «Валенсії» здав позитивний тест на коронавірус. Головний тренер Нідерландів Франк Де Бур повідомив, що вирішив виключити гравця з заявки на Євро-2020, передає Укрінформ.

Замість Сіллессен на Євро відправиться воротар АЗ Марк Бізот, який раніше був виключений із заявки. Також в заявочному листі Нідерландів присутні воротар «Норвіча» Тім Крул і Мартен Стекеленбург з «Аякса».

Нідерланди є першим суперником збірної України на чемпіонаті Європи. Команда де Бура зіграє проти «синьо-жовтих» 13 червня в Амстердамі.

Перед стартом Євро-2020 Нідерланди проведуть товариські матчі з Шотландією і Грузією.

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