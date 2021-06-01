Відомі 8 претендентів на приз найкращого гравця сезону в АПЛ

Серед них – Салах, Кейн, де Брюйне і Маунт.

Англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) назвала 8 претендентів на приз найкращому футболісту сезону.

В фінальне голосування потрапили: Кевін де Брюйне і Рубен Діаш (обидва - «Манчестер Сіті»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Джек Гріліш («Астон Вілла»), Харрі Кейн («Тоттенхем»), Мейсон Маунт («Челсі»), Мохамед Салах («Ліверпуль») і Томаш Соучек («Вест Хем»).

Захисник «Ман Сіті» Рубен Діаш раніше був названий гравцем сезону АПЛ за версією журналістів, він обійшов де Брюйне і Кейна.

Віддати голос за свого лідера можна на офіційному сайті EA Sports за посиланням. Голосування триватиме до 3 червня.

Як повідомляв Укрінформ, «Ман Сіті» став чемпіоном АПЛ з 12-очковим відривом від «МЮ».

Фото: Getty Images