Світоліна вийшла до другого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу

Перша «ракетка» України Еліна Світоліна вдало стартувала на другому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн, який проходить в Парижі.

У поєдинку першого кола змагань посіяна під 5-м номером Світоліна обіграла француженку Осеан Бабель - 6:2, 7:5, передає Укрінформ. У другому сеті українка поступалася 2:5, вигравши потім 5 геймів поспіль. Путівку до третього кола Ролан Гаррос Світоліна розіграє з американкою Енн Лі, яка розгромила росіянку Маргариту Гаспарян - 6:0, 6:1. Читайте також: Світоліна залишилася на шостій позиції в рейтингу WTA Відкритий чемпіонат Франції пройде до 13 червня. Фото: rolandgarros.com.