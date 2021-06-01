Сьогодні стане відома остаточна заявка України на Євро-2020

У четвер, 3 червня, Україна зіграє контрольний матч з Північною Ірландією в Дніпрі.

Сьогодні, 1 червня, оприлюднять остаточну заявку збірної України на чемпіонат Європи-2020. У фінальний склад потраплять 26 гравців, передає Укрінформ.

Вже відомо, що через травми пропустять Євро-2020 Віталій Буяльський, Володимир Шепелєв, Олександр Андрієвський, Віктор Коваленко і Євген Коноплянка. До попередньо викликаних гравців приєднався лише півзахисник «Гента» Роман Безус.

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Збірна України 3 і 7 червня проведе контрольні матчі проти Північної Ірландії та Кіпру. У першому спарингу в рамках підготовки до Євро-2020 команда Андрія Шевченка зіграла внічию з Бахрейном (1:1).

Як повідомляв Укрінформ, на чемпіонаті Європи-2020 Україна в групі С зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Матчі пройдуть в Амстердамі і Бухаресті в присутності глядачів.