«Вашингтон» Леня обіграв «Філадельфію» в матчі серії плей-офф НБА

«Вашингтон» Леня обіграв «Філадельфію» в матчі серії плей-офф НБА

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Укрінформ
У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки турніру плей-офф.

«Вашингтон Візардс» українського центрового Олексія Леня в четвертому матчі серії завдав поразки «Філадельфії Сіксерс» - 122:114 (28:31, 32:30, 32:19, 30:34), скоротивши рахунок - 1:3, передає Укрінформ.

Лень за 1 хвилину ігрового часу зробив 1 результативну передачу.

В іншому матчі ігрового дня «Мемфіс Гріззліс» поступився «Юті Джаз» - 113:120 (31:34, 23:25 33:41, 26:20); рахунок в серії - 1:3.

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Чергові матчі плей-офф пройдуть в ніч на 2 червня: «Бруклін Нетс» - «Бостон Селтікс» (рахунок у серії - 3: 1), «Денвер Наггетс» - «Портленд Трейл Блейзерс» (2:2), «Фінікс Санс» - «Лос-Анджелес Лейкерс» (2:2).

Фото: nba.com.

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