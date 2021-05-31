Лукаку - найкращий гравець Серії А 2020/21

Лукаку - найкращий гравець Серії А 2020/21

Укрінформ
Бельгієць забив 24 голи і допоміг «Інтеру» стати чемпіоном Італії.

Нападник «Інтера» Ромелу Лукаку визнаний кращим гравцем сезону 2020/21 в чемпіонаті Італії, повідомляється на сайті Серії А, передає Укрінформ.

Лукаку забив 24 голи і віддав 11 результативних передач в 36 матчах Серії А. Бельгієць допоміг «Інтеру» стати чемпіоном Італії.

Раніше одноклубник Лукаку Ніколо Барелла був визнаний кращим півзахисником Серії А. Кращим форвардом першості визнаний Кріштіану Роналду, кращим голкіпером - Джанлуїджі Доннарумма, кращим захисником - Крістіан Ромеро.

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Нагадаємо, «Інтер» виграв Серію А вперше з сезону 2009/10. «Нерадзуррі» набрали 91 очко після 38 турів.

Фото: REUTERS 

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