П'ятов продовжив контракт з «Шахтарем»

36-річний український воротар Андрій П'ятов продовжив контракт з донецьким «Шахтарем».

Як повідомляє офіційний сайт «гірників», пролонгована угода діятиме ще 2 роки - до кінця сезону-2022/23, передає Укрінформ.

Андрій П'ятов - найдосвідченіший футболіст у складі донеччан. Він виступає за команду з літа 2007 року, провів вже 14 сезонів і разом з «Шахтарем», став володарем 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонських, 8 Кубків і 7 суперкубків України.

П'ятов з 468 матчами входить в топ-3 гвардійців клубу. Більше тільки в активі Даріо Срни (536) і Михайла Соколовського (485). На сьогодні у Андрія 213 офіційних ігор, в яких він залишив ворота «Шахтаря» сухими.

Фото: Getty Images.