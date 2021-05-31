Агуеро став гравцем «Барселони»
Нападник Серхіо Агуеро продовжить кар'єру в «Барселоні». Каталонський клуб офіційно повідомив про підписання дворічного контракту з аргентинцем на правах вільного агента.
32-річний Агуеро приєднається до «Барселони» 1 липня, після закінчення його контракту з «Манчестер Сіті». В угоді з каталонцями буде прописана сума відступних - 100 мільйонів євро.
Серхіо Агуеро виступав за «Манчестер Сіті» протягом 10 років. В активі аргентинця 260 голів і 73 результативні передачі в 390 матчах.
Агуеро вже грав в чемпіонаті Іспанії. В 2006-11 роках нападник представляв мадридський «Атлетіко».
Як повідомляв Укрінформ, в минулому сезоні «Барселона» посіла в чемпіонаті Іспанії третє місце і стала переможцем Кубка Іспанії.
Фото: fcbarcelona.cat