Агуеро став гравцем «Барселони»

Аргентинський нападник приєднається до свого земляка Ліонеля Мессі.

Нападник Серхіо Агуеро продовжить кар'єру в «Барселоні». Каталонський клуб офіційно повідомив про підписання дворічного контракту з аргентинцем на правах вільного агента.

32-річний Агуеро приєднається до «Барселони» 1 липня, після закінчення його контракту з «Манчестер Сіті». В угоді з каталонцями буде прописана сума відступних - 100 мільйонів євро.

Серхіо Агуеро виступав за «Манчестер Сіті» протягом 10 років. В активі аргентинця 260 голів і 73 результативні передачі в 390 матчах.

Агуеро вже грав в чемпіонаті Іспанії. В 2006-11 роках нападник представляв мадридський «Атлетіко».

Як повідомляв Укрінформ, в минулому сезоні «Барселона» посіла в чемпіонаті Іспанії третє місце і стала переможцем Кубка Іспанії.

Фото: fcbarcelona.cat